Появились подробности аварии с двумя автомобилями на улице Дачной

Авария случилась в четверг, 23 июня, примерно в 10.20.

Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на улице Дачной. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 23 июня, примерно в 10.20 вблизи дома № 61/23 по улице Дачной. Там 46-летняя рязанка на автомобиле Lada X-Ray не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Lada Priora, которым управлял 22-летний местный житель.

В ДТП пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в сети опубликовали фото с места аварии.