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Полиция задержала двух молодых людей, похитивших аккумулятор машины в Рязани
Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала двух молодых людей, похищавших аккумулятор машины в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 66-летняя рязанка. Она сообщила, что из «семерки», припаркованный у ее дома пропал аккумулятор. Было видно, что капот открыли и аккумулятор похитили.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что ночью у дома заметили машину, отъезжающую от пострадавшего автомобиля. По описанию полиция «вышла» на хозяина и выяснила, что к краже причастны 22-летний ранее судимый за хищение рязанец и его 16-летний приятель из Рязанской области. Злоумышленников разыскали и задержали.

По предварительной информации, молодые люди планировали на машине объезжать дворы в Рязани и забирать аккумуляторы из подержанных «Жигулей». На первом выезде они забрали один аккумулятор. Продолжить «выезды» не удалось, так как их остановила полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.