Полиция проверяет информацию о конфликте под Рязанью

Информация о массовой драке не соответствует действительности.

Полиция начала проверку после конфликта, произошедшего в селе Льгово Рязанского района. По информации пресс-службы регионального управления МВД, конфликт произошел между двумя мужчинами.

«Материал зарегистрирован. Участники инцидента сотрудниками полиции установлены и опрошены. Проводится проверка», — отметили в сообщении.

В полиции добавили, что информация о массовой драке не соответствует действительности.

Позже стало известно, что пострадали трое.