Полиция проверяет информацию о конфликте под Рязанью
Информация о массовой драке не соответствует действительности.
Полиция начала проверку после конфликта, произошедшего в селе Льгово Рязанского района. По информации пресс-службы регионального управления МВД, конфликт произошел между двумя мужчинами.
«Материал зарегистрирован. Участники инцидента сотрудниками полиции установлены и опрошены. Проводится проверка», — отметили в сообщении.
В полиции добавили, что информация о массовой драке не соответствует действительности.
Позже стало известно, что пострадали трое.