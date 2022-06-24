Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
27°
Вск, 26
28°
Пнд, 27
30°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.55 / 65 24/06 17:51
Нал. EUR 60.55 / 65 24/06 17:51
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
Вчера 12:30
3 955
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 2022 13:21
1 112
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
4 492
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
5 537
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Похороны Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище 28 июня
Бывшего солиста группы «Ласковый май» кремируют, после чего захоронят урну на кладбище.

Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Бывшего солиста группы «Ласковый май» кремируют, после чего захоронят урну на кладбище.

Само прощание с артистом состоится 26 июня с 10.00 до 15.00 в зале Троекуровского кладбища. Оно будет открыто для поклонников и прессы.

Дата погребения зависела от времени приезда супруги Шатунова, которая в настоящее время находится в Германии.

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет. Его последние минуты жизни попали на видео.