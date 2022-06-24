Похороны Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище 28 июня

Бывшего солиста группы «Ласковый май» кремируют, после чего захоронят урну на кладбище.

Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Бывшего солиста группы «Ласковый май» кремируют, после чего захоронят урну на кладбище.

Само прощание с артистом состоится 26 июня с 10.00 до 15.00 в зале Троекуровского кладбища. Оно будет открыто для поклонников и прессы.

Дата погребения зависела от времени приезда супруги Шатунова, которая в настоящее время находится в Германии.

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет. Его последние минуты жизни попали на видео.