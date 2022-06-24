На вокзале «Рязань-2» открыли проход для пассажиров с улицы

Ранее к поездам можно было пройти только через вход на вокзале.

На вокзале «Рязань-2» открыли проход для пассажиров с улицы. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

На вокзале открыли павильон, через который можно пройти к платформам, а также выйти в город в сторону площади Димитрова. Ранее к поездам можно было пройти только через вход на вокзале.

Отмечается, что в павильоне установили интроскоп и рентгенотелевизионное оборудование, позволяющие выявлять предметы либо вещества, которые запрещено перевозить На территории установили навигацию, которая позволит пассажирам сориентироваться.