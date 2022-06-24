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Малков обсудил развитие региона с главой Минстроя Иреком Файзуллиным
На встрече обсудили планы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Рязанского региона, реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда, федеральной программы «Чистая вода». Также рассмотрели вопросы строительства спортивных объектов, жилья, автодорог в рамках программы «Стимул», благоустройства территорий.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил развитие региона с главой Минстроя Иреком Файзуллиным. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило областное правительство.

На встрече обсудили планы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Рязанского региона, реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда, федеральной программы «Чистая вода». Также рассмотрели вопросы строительства спортивных объектов, жилья, автодорог в рамках программы «Стимул», благоустройства территорий.

Кроме того, на встрече подвели промежуточные итоги. Как результат — за первые полгода в регионе ввели в эксплуатацию 352,7 квадратных метров жилья. Это больше на 27% по сравнению с прошлогодними показателями.

Файзуллин отметил, что у Рязанской области есть потенциал для развития и реализации масштабных проектов строительства. Он добавил, что регион уже заключил договоры на 5,29 гектаров для комплексного развития территорий.

В свою очередь Малков отметил, что региону необходимо укреплять взаимодействие с Министерством и активнее заявлять о своих потребностях. Врио губернатора также пригласил Ирека Файзуллина в Рязань, чтобы подробнее обсудить актуальные для региона вопросы.

Фото 2ГИС