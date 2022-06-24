Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В Центральном парке культуры и отдыха 25 июня состоится концерт, посвященный трехлетию проекта «Акустика города». На палубе ресторана «Бристоль» 25 июня пройдет выступление группы «Баттерфляй» — одного из самых популярных уличных коллективов Рязани. В пабе «Две будки в Ирландии» 25 июня выступит кавер-группа «Вчерашний День». В театре «Переход» 26 июня состоится премьера — спектакль «Канарейки в клетке. История одной встречи». А в ЦПКиО состоится масштабное празднование Дня Молодежи.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».