Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
27°
Вск, 26
28°
Пнд, 27
30°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.55 / 65 24/06 17:51
Нал. EUR 60.55 / 65 24/06 17:51
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
Вчера 12:30
3 953
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 2022 13:21
1 112
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
4 491
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
5 536
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Фоторепортаж с места крушения самолета Ил-76 в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо сделал кадры двигателя, который отвалился приблизительно за километр от места самого крушения.

В пятницу, 24 июня, в Рязани на Михайловском шоссе рухнул военный самолет Ил-76. Он оборвал опоры ЛЭП.

На борту находились девять человек. Они выполняли учебно-тренировочный полет и летели из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялись на дозаправку. Уже меньше, чем через минуту после взлета диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем, но те не ответили.

Четыре человека, которые находились на борту самолета, погибли. Еще пять из них находятся в критическом, тяжелом и состоянии средней степени тяжести. Им оказывают помощь рязанские медики.

Корреспондент РЗН. инфо сделал кадры двигателя, который отвалился приблизительно за километр от места самого крушения. Уточняется, что следов волочения по земли самолета нет.

Также очевидцы прислали свои фото с места крушения.