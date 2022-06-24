Фоторепортаж с места крушения самолета Ил-76 в Рязани

Корреспондент РЗН. инфо сделал кадры двигателя, который отвалился приблизительно за километр от места самого крушения.

В пятницу, 24 июня, в Рязани на Михайловском шоссе рухнул военный самолет Ил-76. Он оборвал опоры ЛЭП.

На борту находились девять человек. Они выполняли учебно-тренировочный полет и летели из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялись на дозаправку. Уже меньше, чем через минуту после взлета диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем, но те не ответили.

Четыре человека, которые находились на борту самолета, погибли. Еще пять из них находятся в критическом, тяжелом и состоянии средней степени тяжести. Им оказывают помощь рязанские медики.

Корреспондент РЗН. инфо сделал кадры двигателя, который отвалился приблизительно за километр от места самого крушения. Уточняется, что следов волочения по земли самолета нет.

Также очевидцы прислали свои фото с места крушения.