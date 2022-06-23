Жителя Клепиковского района осудили за кражу подросткового велосипеда

Мужчина продал транспорт за 200 рублей.

Жителя Клепиковского района осудили за кражу подросткового велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее судимый мужчина в подъезде дома украл велосипед стоимостью более десяти тысяч рублей. После этого он продал транспорт незнакомым лицам за 200 рублей. Деньги он потратил на алкоголь.

Впоследствии велосипед нашли в Шумаши. Его изъяли и передали пострадавшему.

Мужчина признал вину полностью.

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы. Позже стало известно, что его осудили за похожие преступления. В итоге назначенные наказания сложили. Мужчине предстоит отбыть 3,5 года в колонии.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.