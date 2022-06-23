В Старожилове водитель умер за рулем «ВАЗ»

Инцидент произошел в среду, 22 июня.

62-летний старожиловец умер за рулем «ВАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду, 22 июня, примерно в 10:00, около дома № 19 по улице Денисова.

По предварительной информации, 62-летний посельчанин на «ВАЗ-2121 Нива» почувствовал себя плохо. После он потерял сознание, а автомобиль съехал с дороги.

Водитель умер. Телесных повреждений на нем не нашли. Причина смерти устанавливается.

По факту трагедии проводится проверка.