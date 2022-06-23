В Саратовской области пропал восьмилетний мальчик
22 июня около 15:00 ребенок ушел из дома в 3-м микрорайоне и пропал.
В городе Балаково Саратовской области пропал восьмилетний мальчик. Следователи начали проверку, сообщил портал
22 июня около 15:00 ребенок ушел из дома в 3-м микрорайоне и пропал.
Следователи и полиция опрашивают членов семьи мальчика, соседей, жильцов, сверстников ребенка. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Всех, кому известно о ребенке, попросили обращаться по номерам телефона 8 (845-2)74-14-80, 8 (845-3)66-92-92.