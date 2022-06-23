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В Рязанской области мужчину осудили за избиение знакомой до смерти
В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме.

В Рязанской области мужчину признали виновным в избиении знакомой до смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 14 декабря 2021 года. Безработный мужчина 1967 года рождения поссорился со знакомой, он был пьян. Во время конфликта он жестоко избил женщину, от травм она скончалась на месте. Тело убитой пролежало больше суток в квартире обвиняемого.

Мужчину заключили под стражу. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Во время следствия он признал вину в полном объеме.

Ему назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.