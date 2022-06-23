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В Рязанской области 90% заявок на догазификацию перевели в договоры
Всего принято 3703 заявки на догазификацию.

«Газпром газораспределение Рязанская область» принял от жителей региона 3703 заявки на догазификацию. 3333 из них перевели в договоры. К границам 1250 земельных участков подведены газовые сети. Подключения потребителей идут по мере готовности домовладений к приему газа. На сегодняшний день их выполнено 331.

По программе догазификации газ бесплатно подводят до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также покупка оборудования выполняется за счет собственника.

«Заявка — первый шаг к догазификации частного дома. Подать ее можно через портал Единого оператора газификации, на официальном сайте нашей компании, в отделениях газораспределительной организации по месту жительства, в МФЦ и через Госуслуги. К заявлению необходимо приложить копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок, ИНН, СНИЛС и паспорта, а также ситуационный план», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.

Всего в план-график догазификации в Рязанской области входят более шести тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.