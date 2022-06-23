В рязанских колониях возобновили свидания

Попасть на свидание можно при наличии документов о вакцинации от коронавируса или документа о противопоказаниях к прививке.

Во всех учреждениях УФСИН по Рязанской области возобновили краткосрочные и длительные свидания. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Отмечается, что краткосрочные свидания проводятся в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью. На встречи можно попасть только со средствами индивидуальной защиты (масками). Попасть на свидание можно при наличии документов о вакцинации от коронавируса или документа о противопоказаниях к прививке. Для всех необходим результат отрицательного ПЦР-исследования в течение 48 часов до встречи.

Граждане с признаками острого респираторного заболевания не допускаются.

Отмечается, что о полной отмене ограничений сообщат дополнительно.