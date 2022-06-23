В Рязани угнали несколько автомобилей

Возбуждены уголовные дела.

В Рязани раскрыли похищение четырех автомобилей с улиц города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 22-летний рабочий, который сообщил, что пропал автомобиль «ВАЗ-2105», припаркованный у его дома на улице Пушкина накануне вечером.

Полиция нашла на месте происшествия следы взлома. Позже в полицию сообщили об аналогичной краже «ВАЗ-2106» с улицы Новаторов. На месте нашли похожие следы взлома.

Выяснилось, что машины угнали двое 19-летних жителей Захаровского района. Их нашли и разыскали.

Во время обследования их жилищ нашли похищенные машины и запчасти от этих моделей. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Выяснилось, что молодые люди причастны еще к двум кражам. В конце прошлого года они также угнали две припаркованные «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2106» в Московском районе. Запчасти от машин нашли в домах подозреваемых. Также стало известно, что они пытались украсть еще один автомобиль «ВАЗ-2105», но не смогли завести автомобиль и бросили его открытым.

Стало известно, что двое жителей Захаровского района ранее обучались на автослесарей, затем работали в мелких мастерских по ремонту автомобилей. У молодых людей не было «прав», но они разбирались в устройстве машин «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2106». В прошлом году они приехали на автобусе в Рязани, на улице заметили машину «ВАЗ», дождались темноты и взломали салон, завели автомобиль и уехали. Через несколько дней они повторили действия, а машины спрятали у дома. Позже они «разрезали» автомобили на части, которые сдали на металлолом.

В этом году молодые люди решили повторно угнать машины, но их остановила полиция.