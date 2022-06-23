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В Рязани прошли учения в перинатальном центре
По замыслу учений возгорание произошло в котельной, стоящей рядом.

В Рязани в перинатальном центре прошли учения по ликвидации пожара. Об этом сообщили в медучреждении.

По замыслу учений возгорание произошло в котельной, стоящей рядом. Огонь с нее может перекинуться на другие постройки. Учения провели, чтобы не допустить опасности.

Площадь условного возгорания составила 15 квадратных метров. Потребовалась помощь человеку, находившемуся внутри здания, а также другому, который был на крыше. Их эвакуировали с помощью специального снаряжения. Сотрудники, прибывшие на место, приступили к тушению. На локализацию условного пожара потребовалось семь минут.

Главный врач перинатального центра Александр Терещенко сообщил, что во время учений проверили слаженность действий, готовность персонала.

«Важно было установить также, насколько работоспособны автоматические системы пожаротушения», — сказал Терещенко.