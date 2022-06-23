В Рязани беременную женщину с болью в животе не пустили в больницу

Женщина приехала в больницу с детьми, из-за чего ее не пустили.

В Рязани беременную женщину с болью в животе не пустили в больницу. Об этом пишет « КП-Рязань ».

Женщина, находящаяся на 34-й неделе беременности, сидела дома с двумя детьми и почувствовала острую боль в животе. Она взяла детей с собой и поехала на прием к врачу в больницу № 8.

По словам рязанки, ее не пустили в медучреждение. Охранник больницы объяснил, что детям нельзя зайти, поскольку они являются разносчиками инфекционных заболеваний.

Ей дали номер телефона приемной главврача Александра Мирова, но там женщине отказали в медпомощи, сославшись на ведомственный документ. Рязанке пришлось уехать в другую больницу.

Инцидент прокомментировали в больнице.