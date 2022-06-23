Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
489
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 856
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 864
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани беременную женщину с болью в животе не пустили в больницу
Женщина приехала в больницу с детьми, из-за чего ее не пустили.

В Рязани беременную женщину с болью в животе не пустили в больницу. Об этом пишет «КП-Рязань».

Женщина, находящаяся на 34-й неделе беременности, сидела дома с двумя детьми и почувствовала острую боль в животе. Она взяла детей с собой и поехала на прием к врачу в больницу № 8.

По словам рязанки, ее не пустили в медучреждение. Охранник больницы объяснил, что детям нельзя зайти, поскольку они являются разносчиками инфекционных заболеваний.

Ей дали номер телефона приемной главврача Александра Мирова, но там женщине отказали в медпомощи, сославшись на ведомственный документ. Рязанке пришлось уехать в другую больницу.

Инцидент прокомментировали в больнице.