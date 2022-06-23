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Главврач больницы № 8 объяснил, почему беременную рязанку не пустили в медучреждение
Ранее беременная рязанка пожаловалась, что ее с болью в животе не пустили в больницу.

Главврач больницы № 8 Александр Миров прокомментировал корреспонденту РЗН. инфо ситуацию с беременной женщиной, которой отказали в помощи.

Ранее стало известно, что женщина, находящаяся на 34-й неделе беременности, сидела дома с двумя детьми и почувствовала острую боль в животе. Она взяла детей с собой и поехала на прием к врачу в больницу № 8.

«Охранник довел публично размещенную информацию на сайте и при входе в больницу, что посещение с несовершеннолетними детьми невозможно. Каждый пациент должен соблюдать правила поведения клиники. Также дополню, что любая рязанка, а тем более мама двух детей, знает, что на 34 неделе беременности с болями вызывают скорую и отправляются в роддом. У нас в дневном стационаре могут получать помощь только беременные до срока 22 недели. Судя по видеозаписи, я могу предположить, что никаких признаков острой боли у нее не было. Возможно, сейчас она злоупотребляет своими правами, обвиняя наше учреждение. Если этот информационный повод будет дальше нарастать, то мы предпримем определенные шаги в защиту медицинской организации», — рассказал Александр Миров.

Главврач добавил, что это «похоже на попытку вызвать скандал».

«Странно, что находясь в неотложной, с ее слов ситуации, решение вопросов организации медицинской помощи осуществляется не через органы управления здравоохранением, а через прессу», — отметил Миров.

Напомним, ранее беременная рязанка пожаловалась, что ее с болью в животе не пустили в больницу № 8.

Фото Yandex