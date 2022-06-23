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В «Ростелекоме» заявили о кибератаках на «Госуслуги»
Инциденты происходили в четверг, 23 июня.

В «Ростелекоме» заявили о кибератаках на портал «Госуслуги». Об этом сообщило РИА Новости.

О массовых атаках на портал рассказал вице-президент корпорации по информационной безопасности Игорь Ляпунов на круглом столе в Совете Федерации в четверг, 23 июня.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на „Госуслуги“ федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе (атаки идут — ред.) — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сообщил он. .

По словам топ-менеджера «Ростелекома», против государства «развязана кибервойна». Он уточнил, что это «хорошо скоординированные кибервоздействия на информационную инфраструктуру с целью ее разрушения, воздействия на граждан, а также дестабилизации ситуации».

Позже, по словам представителей Минцифры, в пиковые моменты нагрузка на сайт составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Отмечается, что атаки идут со стороны Украины.