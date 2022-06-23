В России могут запретить торговлю животными через птичьи рынки и зоомагазины

Законопроект рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию.

В России могут запретить торговлю животными через птичьи рынки и зоомагазины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия», — заявил парламентарий во время пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».

По словам Бурматова, депутаты постараются принять законопроект до конца года.

Депутат внес документ летом 2021 года. В декабре его приняли в первом чтении. По мнению автора инициативы, в зоомагазинах и на птичьих рынках животных содержат в тяжелых условиях. Поэтому необходимо закрепить требования к местам продажи зверей законодательно.