В России могут запретить торговлю животными через птичьи рынки и зоомагазины. Об этом сообщило
«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия», — заявил парламентарий во время пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».
По словам Бурматова, депутаты постараются принять законопроект до конца года.
Депутат внес документ летом 2021 года. В декабре его приняли в первом чтении. По мнению автора инициативы, в зоомагазинах и на птичьих рынках животных содержат в тяжелых условиях. Поэтому необходимо закрепить требования к местам продажи зверей законодательно.