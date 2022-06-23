В поселке Дягилево реконструируют систему теплоснабжения

Рязанский «Водоканал» и РМПТС хотят получить займы от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 323 млн и 344 млн рублей с процентной ставкой не более 3% годовых.

В поселке Дягилево реконструируют систему теплоснабжения. Об этом стало известно в четверг, 23 июня, на заседании гордумы.

По словам председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Андрея Семенюка, рязанский «Водоканал» и РМПТС хотят получить займы от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 323 млн и 344 млн рублей с процентной ставкой не более 3% годовых. Срок его возврата — 300 месяцев.

«В Дягилеве есть три котельные. Две из них принадлежат нам (администрации города). За счет займа можно улучшить систему отопления в поселке Дягилево, путем реконструкции одной из наших котельных с уходом от АРЗ (360 Авиационный ремонтный завод)», — рассказал и.о.начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

Он подчеркнул, что данная реконструкция позволит РМПТС каждый год экономить около 24 млн рублей. Рязанский «Водоканал» на выделенные средства планирует реконструировать канализационные насосные станции (КНС) № 4 и № 10 на улице Большой и в районе Рюминского пруда.

По словам и. о начальника управления энергетики и ЖКХ, при реконструкции двух станций «Водоканал» сможет ежегодно экономить более 11 млн рублей. Он добавил, что все оборудование будет обновлено.

«Мы не допустим разлива на рельеф, либо на дорожное покрытие, в пойму реки Ока и другие реки», — заключил Кожин.