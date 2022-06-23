В Москве рязанца задержали за кражу в офисном центре

Инцидент произошел в Подольске.

В Москве рязанца задержали за грабеж. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД .

Инцидент произошел в Подольске на улице Вишневой. Ночью пять человек подъехали на трех машинах к офисному зданию, перелезли через забор и зашли. Они связали охранников скотчем. Четверо мужчин пошли на второй этаж, один остался снаружи.

Преступники взломали двери нескольких офисов, вскрыли сейфы, забрали деньги и скрылись. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.

В Москве полицейские задержали пятерых подозреваемых. Помимо жителя Рязанской области, с ними были москвичи и представители Подмосковья. Трое из них раньше были судимы.

Один из задержанных рассказал, что украденные деньги они разделили между собой. Сумку с инструментами, которые они использовали, злоумышленники выбросили в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Мужчин заключили под стражу.