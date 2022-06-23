В Кремле назвали условие перехода для мирного плана по Украине

Песков заявил, что мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для мирного плана по Украине. Об этом передает РИА Новости .

Песков заявил, что мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле со статьей в американском издании The National Interest, где опубликовали план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Пескова спросили, о каких требованиях России идет речь, на что он ответил, что «Украина прекрасно все знает».