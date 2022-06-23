В Кремле назвали условие перехода для мирного плана по Украине
Песков заявил, что мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для мирного плана по Украине. Об этом передает
Песков заявил, что мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле со статьей в американском издании The National Interest, где опубликовали план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
Пескова спросили, о каких требованиях России идет речь, на что он ответил, что «Украина прекрасно все знает».