В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон

Хозяина квартиры, 25-летнего мужчину, задержали.

В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Квартира в доме на улице Маяковского принадлежит 25-летнему рязанцу. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Некоторое время назад полицейские узнали, что в его жилище собираются компании и употребляют «синтетику».

Во время очередного сбора в квартиру пришли правоохранители и задержали рязанца. В помещении они нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.