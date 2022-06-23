В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Хозяина квартиры, 25-летнего мужчину, задержали.
В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба
Квартира в доме на улице Маяковского принадлежит 25-летнему рязанцу. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Некоторое время назад полицейские узнали, что в его жилище собираются компании и употребляют «синтетику».
Во время очередного сбора в квартиру пришли правоохранители и задержали рязанца. В помещении они нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 232