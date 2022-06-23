Стало известно состояние школьницы, которой выстрелили в голову на Урале

Инцидент произошел в среду, 22 июня.

Одиннадцатилетней девочке из Нижней Синячихи Свердловской области придется всю жизнь жить с пулей, застрявшей в мозгу. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на отца девочки.

Мужчина рассказал, что сразу поехал в Алапаевск, когда все произошло. Он отметил, что в тот момент ребенок был в сознании.

«В чем были, в том и поехали. В больнице ее сразу в реанимацию, сделали снимки, дождались вертолета, врачи что-то посмотрели и сказали, что увозят. Ездили сегодня в Екатеринбург, нас к ней не пустили», — рассказал отец девочки.

Мужчина отметил, что дочери пришлось удалить часть черепа, куда вошла пуля. Это произошло из-за начавшейся гангрены. Также отец уверен, что в девочку стреляли из боевой винтовки.

Подросток сейчас лежит в 9-й Больнице Екатеринбурга. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня. Стрелявшего еще не задержали. Возбуждено дело.

Фото — E1.ru