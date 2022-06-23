На Урале 11-летней девочке выстрелили в голову из пистолета
Девочку доставили на вертолете в Екатеринбург на операцию.
В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района 11-летней девочке выстрелили в голову из травматического пистолета. Об этом пишет
Инцидент произошел вечером 22 июня.
Выстрел услышали четверо подростков, которые гуляли в селе. Они оглянулись и увидели, что их знакомая лежит на земле с ранением головы.
Ребенка доставили в больницу Екатеринбурга на вертолете. Ее ждет операция. Позже стало известно, что девочке удалили часть черепа.
Стрелявшего еще не задержали. Возбуждено уголовное дело.