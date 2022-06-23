РЗН. инфо публикует расценки на размещение предвыборных материалов

Выборы пройдут 11 сентября.

РЗН.инфо публикует расценки на размещение материалов в период предвыборной агитации по выборам губернатора Рязанской области, которые пройдут 11 сентября 2022 года.

Публикация пресс-релиза в ленте новостей (1 шт.) — 20 тысяч рублей;

Публикация статьи (1 шт.) — 40 тысяч рублей;

Публикация спецпроекта-статьи (1 шт.) — 70 тысяч рублей;

Размещение фоторепортажа (1 шт.) — 25 тысяч рублей;

Размещение теста (до 8 вопросов) — 40 тысяч рублей;

Размещение постов в группе РЗН. инфо мессенджера Telegram (1 шт.) — 10 тысяч рублей;

Размещение постов в группе РЗН. инфо «ВКонтакте» (1 шт.) — 7 тысяч рублей;

Баннер в шапке на главной (33% просмотров, одна неделя) — 18 тысяч рублей;

Баннер в шапке на внутренних (33% просмотров, одна неделя) — 20 тысяч рублей;

Баннер циклический в ленте новостей (33% просмотров, одна неделя) — 16 тысяч рублей;

Баннер фуллскрин на главной в мобильной версии (100 тысяч показов, одна неделя) — 100 тысяч рублей;

Баннер в новостях в мобильной версии (100 тысяч показов, одна неделя) — 70 тысяч рублей.

Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.

ООО «Рязань-Инфо» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или редакционной политике информационного агентства «Рязанский городской сайт РЗН. инфо».