Рыбновца осудили за неуплату алиментов

Ранее его привлекали к административной ответственности за схожее нарушение.

Рыбновца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщило издание RybnoeNet со ссылкой на районную прокуратуру.

Согласно обстоятельствам дела, 50-летний мужчина не выплачивал средств на воспитание восьмилетней дочери, несмотря на решение суда и возбуждение исполнительного производства. В августе 2021 года его привлекли к административной ответственности.

При этом рыбновец продолжил уклоняться от уплаты алиментов. За это на него завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («неуплата средств на содержание детей»).

Мужчина признал вину и раскаялся. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Рыбновца признали виновным. Его приговорили к пяти месяцам исправительных работ. 5% его заработка будут удерживаться в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.