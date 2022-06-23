Рязанец пожаловался на затопление квартиры из-за дыр в крыше

ЖКО «Соколовка», по его словам, бездействует.

Рязанец пожаловался на затопление квартиры из-за дыр в крыше. Об этом мужчина рассказал РЗН.инфо.

Квартира находится в доме № 35 на улице Полевой.

Мужчина рассказал, что уже не первый раз в непогоду его квартиру затапливает из-за дыр в крыше. ЖКО «Соколовка», по его словам, бездействует.

Как пояснил мужчина, 22 марта утром он обнаружил в гардеробе мокрые вещи и обои, которые отклеиваются от стены. После он позвонил диспетчеру ЖКО «Соколовка» и оставил заявку, чтобы пришел представитель организации и составил акт осмотра.

«Через неделю пришла женщина, которая постояла на пороге, в квартиру так и не прошла и смотреть ничего не стала. Сказала, что пришлет плотника, чтобы он заделал крышу. Но никого больше после этого не было», — добавил рязанец.

По словам мужчины, ситуация повторилась 17 мая. Снова затопило квартиру в гардеробе, коридоре, где течь попала на выключатель света в ванной — это грозило замыканием проводки. Также протек потолок в зале. Он повторно обратился в ЖКО «Соколовка».

«В заявлении я описал всю ситуацию и потребовал прийти представителя организации, составить акт осмотра квартиры с указанием всех повреждений, провести оценку состояния обрешетки крыши на предмет гниения и заменить устаревшую кровлю», — рассказал мужчина.

В управляющей компании редакции заявили, что «обращение по замене кровли в доме зафиксировано, необходимый материал закуплен и до августа все работы будут проведены».