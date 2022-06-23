РБК: в России планируют повысить размер материнского капитала

Информация есть в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В России планируют повысить размер материнского капитала. Об этом сообщило издание РБК .

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пособие может измениться следующим образом:

в 2023 году на рождение первого ребенка — 616,3 тысячи рублей, на второго —814,4 тысячи рублей;

в 2024 году при рождении первенца — 653,9 тысячи рублей, на второго — 864,1 тысячи рублей;

в 2025 году на рождение первенца — 680,1 тысячи рублей, на второго — 898,7 тысячи рублей.

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей. За второго ребенка мать может получить 693,1 тысячи рублей (если у семьи не было выплаты за первенца), либо 168,6 тысячи рублей (если он был оформлен ранее).