Пропавшего в Пермском крае туриста нашли погибшим

Тело мужчины нашли туристы.

В Пермском крае нашли туриста, пропавшего 10 июня. Он погиб, пишет 59.ru .

40-летний Александр Истомин пропал на сплаве по Вишере. Тогда он не вышел к завтраку после вечера у костра. Компания поняла, что мужчины нет в лагере. На место вызвали спасателей, полицию и волонтеров. Пропавшего искали в соседней деревне, лесу, прошли путь до Ветлана, предположив, что мужчина мог заблудиться ночью. Также его тело искали в реке. Волонтеры просили туристов и рыбаков, приезжающих на реку, быть внимательными, поскольку отряды не могли все время быть на месте поисков.

23 июня стало известно, что тело мужчины прибило к берегу. Его заметили туристы, проплывавшие мимо на катере. Пока неизвестно, носит ли его смерть криминальный характер, назначены экспертизы.