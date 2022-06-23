Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
489
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 856
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 864
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Пропавшего в Пермском крае туриста нашли погибшим
Тело мужчины нашли туристы.

В Пермском крае нашли туриста, пропавшего 10 июня. Он погиб, пишет 59.ru.

40-летний Александр Истомин пропал на сплаве по Вишере. Тогда он не вышел к завтраку после вечера у костра. Компания поняла, что мужчины нет в лагере. На место вызвали спасателей, полицию и волонтеров. Пропавшего искали в соседней деревне, лесу, прошли путь до Ветлана, предположив, что мужчина мог заблудиться ночью. Также его тело искали в реке. Волонтеры просили туристов и рыбаков, приезжающих на реку, быть внимательными, поскольку отряды не могли все время быть на месте поисков.

23 июня стало известно, что тело мужчины прибило к берегу. Его заметили туристы, проплывавшие мимо на катере. Пока неизвестно, носит ли его смерть криминальный характер, назначены экспертизы.