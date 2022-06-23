Под Рязанью столкнулись «Хавейл» и «четырнадцатая», пострадали два подростка

Пострадавшим оказали медпомощь.

В четверг, 23 июня, в Рязанском районе у села Подвязье столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 16:30 на 535-м километре дороги «Золотое кольцо» у села Подвзье.

По предварительной информации, 42-летняя женщина на Haval не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с «ВАЗ-2114», которым управлял 50-летний водитель.

Травмы получили четыре человека, находившиеся в «четырнадцатой», в том числе подростки 14 и 16 лет. Пострадавшим оказали медпомощь.