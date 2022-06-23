Павел Малков остался недоволен дорогами в Касимове

«Великолепная природа и больше 150 км низкого качества дорог», — заметил Малков.

Врио губернатора Павел Малков остался недоволен дорогами в Касимове. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

«Великолепная природа и больше 150 км низкого качества дорог», — заметил Малков.

По его словам, чаще всего жители района обращаются именно по поводу состояния асфальта. «За последние месяцы — более 370 жалоб от горожан и 45 — от жителей Касимовского района. И это только в соцсетях», — отметил чиновник.

Глава региона признался, что разделяет недовольство граждан. Он констатировал, что вопросом дорог необходимо заняться.

Напомним, что Малков приехал в Касимов в четверг, 23 июня.