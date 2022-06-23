Врио губернатора Павел Малков 23 июня отправился в Касимов

До приезда главы региона жители города составили топ мест, которые ему необходимо посетить.

Врио губернатора Павел Малков 23 июня отправился в Касимов. Об этом РЗН. инфо сообщил информированный источник.

До приезда главы региона жители города составили топ мест, которые ему необходимо посетить. Ролик с ними опубликовал блогер Дмитрий Детинов.

Самым «залайканным» комментарием стала просьба осмотреть дорогу к школе в микрорайоне Приокский. Также среди мест отмечается микрорайон Новостройка — там на проводах висят снегодержатели, есть сломанная детская площадка. В микрорайоне Северка на столбах нет фонарей, дворовые территории находятся в плохом состоянии.