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Опубликованы декларации о доходах глав районов Рязанской области за 2021 год
В список вошли заработки, автомобили и даже самолеты.

Опубликованы декларации о доходах глав районов Рязанской области за 2021 год. Документы разместили на сайте органов власти.

И. о. главы Касимова Светлана Андреева заработала 1,35 млн рублей. Глава Сасова Евгения Рубцова указала в декларации доход в 2,13 млн и машину Toyota RAV-4. Бывший глава Скопина Олег Асеев за 2021 год заработал 2,33 млн рублей. Он владеет машиной Nissan Pathfinder.

Главы районов заработали:

  • Александро-Невский, Владимир Оводков — 1,34 млн;
  • Захаровский, Ильдус Абдюшев — 1,45 млн (Kia Sportage QLe);
  • Кадомский, Александр Кочетков — 1,45 млн (Kia Optima);
  • Касимовский, Иван Бахилов — 2,49 млн;
  • Клепиковский, Денис Ефанов — 1,04 млн (ВАЗ 2105, Ford Focus);
  • Кораблинский, Нина Объедкова — 1,46 млн;
  • Милославский, Михаил Ромодин — 1,01 млн;
  • Михайловский, Евгений Сидоров — 1,39 млн (ВАЗ 21074, Skoda Kodiaq);
  • Пителинский, Андрей Гаврилов — 1,13 млн;
  • Пронский, Александр Шаститко — 1,28 млн;
  • Путятинский, Валерий Рябков — 1,1 млн (UAZ Pickup);
  • Рыбновский, Марина Лысаковская — 1,36 млн (Toyota);
  • Ряжский, Андрей Насонов — 2,09 млн (Mazda CX-9);
  • Рязанский, Жунева Наталья — 2,79 млн;
  • Сапожковский, Алексей Кириллов — 1,03 млн (Toyota Corolla);
  • Сараевский, Виктор Воронков — 1,75 млн (Toyota RAV4, Toyota Camry);
  • Сасовский, Сергей Макаров — 1,33 млн (Toyota Camry);
  • Скопинский, Александр Боков — 8,45 млн (Land Rover Defender);
  • Спасский, Игорь Тишин — 1,33 млн (Mazda CX5);
  • Старожиловский, Александр Татарников — 1,11 млн (Audi A6);
  • Ухоловский, Анатолий Зуев — 0,9 млн (ВАЗ-21150);
  • Чучковский, Алексей Кондрашов — 1,5 млн (Volkswagen Polo);
  • Шацкий, Александр Нечушкин — 1,38 млн (Nissan X-Trail);
  • Шиловский, Владимир Луканцов — 2,3 млн (Volkswagen Jetta, воздушное судно «Леон»).