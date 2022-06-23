Малков заявил, что региону нужен комплексный подход к ремонту дорог

По его словам, по этому вопросу чаще всего поступают жалобы от горожан.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков на заседании коллегии прокуратуры Рязанской области по строительству, ремонту, содержанию дорог заявил, что региону нужен комплексный долгосрочный подход к созданию современной дорожной сети. Об этом сообщил сайт областного правительства.

На заседании обсудили состояние законности и практику прокурорского надзора за исполнением законодательства при строительстве, ремонте и содержании дорог, в том числе при использовании бюджетных средств, в 2020 — истекшем периоде 2022 года. Врио губернатора Павел Малков отметил, что тема ремонта дорог очень важна для региона. По его словам, по этому вопросу чаще всего поступают жалобы от горожан.

«Экспертом не надо быть, достаточно посмотреть вокруг и сразу понятно, что дороги — болевая точка для региона», — сказал Малков. Он отметил, что в регионе появляются новые дороги: обход Сасова, ремонт моста через Трубеж.

«Все объекты очень нужны людям, — сказал Павел Малков. — Но это — точечное приложение сил, а общая картина у нас еще очень далека от совершенства. Нужен комплексный долгосрочный подход к созданию современной дорожной сети. Это один из приоритетов на ближайшую перспективу».

Врио губернатора потребовал вдумчиво выбирать объекты, соблюдать технологии и контролировать качество работ на всех уровнях. По его словам, в ближайшее время определятся со строительством обходов Рязани, решат вопрос с путепроводом в Ряжске, завершат диагностику моста через Оку. Всего в этом году предполагается отремонтировать более 355 км автодорог и построить свыше 46 км линий искусственного освещения. На эти цели выделено 13,8 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

«Это очень серьезная динамика, и использоваться средства должны максимально эффективно. Я очень рассчитываю на помощь прокуратуры в этой работе и в целом на наше конструктивное взаимодействие по всем вопросам и проектам», — сказал Павел Малков.