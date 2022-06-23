Компания Cisco уйдет из России и Белоруссии

Фирма занимается сетевым оборудованием и программным обеспечением.

Компания Cisco планирует уйти с российского и белорусского рынков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей фирмы.

«Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии», — привело издание слова представителей Cisco.

Reuters отметило, что компания сосредоточена на том, чтобы сотрудникам, которых затронет сокращение, окажут поддержку.

Cisco занимается сетевым оборудованием и программным обеспечением. В основном, им пользуются крупные компании и телекоммуникационные предприятия.