Компания Cisco уйдет из России и Белоруссии
Фирма занимается сетевым оборудованием и программным обеспечением.
Компания Cisco планирует уйти с российского и белорусского рынков. Об этом сообщило агентство
«Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии», — привело издание слова представителей Cisco.
Reuters отметило, что компания сосредоточена на том, чтобы сотрудникам, которых затронет сокращение, окажут поддержку.
Cisco занимается сетевым оборудованием и программным обеспечением. В основном, им пользуются крупные компании и телекоммуникационные предприятия.