Футболисты Рязанского приборного завода привезли Серебряный кубок из Сочи

На Всероссийском летнем корпоративном фестивале предприятие представила команда в составе 12 человек.

Команда по мини-футболу Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») стала обладателем Серебряного Кубка на Всероссийском летнем корпоративном фестивале в Сочи.

Награду завоевала команда из семи человек в составе: мастер участка Артем Самутичев, начальник технологического бюро Максим Суслов, начальник участка Александр Лысов, начальник бюро Владислав Неверов, главный бухгалтер Александр Морозов, слесарь механосборочных работ Аркадий Баранихин и заместитель начальника цеха Никита Обцешко.

« Команда А. О. „ГРПЗ“ имела самый малочисленный состав игроков в соревнованиях, при этом не проиграла ни одной игры на турнире и пропустила меньше всего голов (один мяч) среди всех участников. Став обладателем Серебряного Кубка, команда заслужила симпатии от организаторов и представителей других коллективов на награждении участников футбольного турнира и церемонии закрытия летнего фестиваля, — отметил играющий тренер команды АО „ГРПЗ“ по мини-футболу Никита Обцешко. — Спасибо руководству нашего завода за возможность участия в соревнованиях такого масштаба! Мы рады итогам поездки, но останавливаться на достигнутом не собираемся — уже возобновились тренировки, готовимся к новым стартам».

На Всероссийском летнем корпоративном фестивале в Сочи А. О. . «ГРПЗ» представила команда в составе 12 человек. Заводские спортсмены состязались в шести видах соревновательной программы: мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, практическая стрельба, народный жим и подтягивания. Всего же в рамках фестиваля соревнования проводились по 25 видам спорта. В них приняли участие около 1500 человек в составе 73 команд от предприятий и организаций из разных городов России.

Всероссийский летний корпоративный фестиваль для сотрудников предприятий и организаций России проводился Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, АО «Рособоронэкспорт» и АО «РТ-Охрана» в целях развития корпоративного и любительского спорта в стране.