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Благотворительный фонд собирает деньги на операцию трехлетнему рязанцу
У Егора Евстигнеева выявили ДЦП с правосторонним гемипарезом.

В сети начался сбор денег на операцию трехлетнему рязанцу Егору Евстигнееву. Его объявил благотворительный фонд «Легенда жизни».

У мальчика выявили ДЦП с правосторонним гемипарезом. Также из-за эпилепсии у него стоял запрет на ряд видов занятий и процедур.

Отмечается, что мальчик не разговаривает, однако понимает речь, обращенную к нему. Его воспитывает одна мама, которая всегда находится при нем. Из-за этого у нее нет возможности работать.\

«Егор нуждается в операции СДР в научно-исследовательском институте педиатрии имени академика Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова М3 Р. Ф. После операции малышу необходима реабилитация, которая поможет ему сделать первые самостоятельные шаги, также необходимо изготовление ортезов», — отметили в благотворительном фонде. Всего ребенку на операцию, реабилитацию и ортезы требуется 650 тысяч рублей.

Дополнительная информация и реквизиты — по ссылке.