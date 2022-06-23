Благотворительный фонд собирает деньги на операцию трехлетнему рязанцу

В сети начался сбор денег на операцию трехлетнему рязанцу Егору Евстигнееву. Его объявил благотворительный фонд «
У мальчика выявили ДЦП с правосторонним гемипарезом. Также из-за эпилепсии у него стоял запрет на ряд видов занятий и процедур.
Отмечается, что мальчик не разговаривает, однако понимает речь, обращенную к нему. Его воспитывает одна мама, которая всегда находится при нем. Из-за этого у нее нет возможности работать.\
«Егор нуждается в операции СДР в научно-исследовательском институте педиатрии имени академика Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова М3
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