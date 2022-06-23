А что в кино? «Дикая», «Межсезонье» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская приключенческая комедия «Дикая» с Таисией Вилковой и Алексеем Кравченко в главных ролях рассказывает о начинающей модели Алене, у которой вполне понятные амбициозные планы покорить Москву. Однако вместо этого она оказывается в якутской тайге.

Криминальная драма «Межсезонье» рассказывает историю двух подростков, чьи отношения, напоминавшие поначалу Ромео и Джульетту, развиваются в продолжение а-ля Бонни и Клайд.

Британский фильм ужасов «Род мужской» снят режиссером, сценаристом и писателем Алексом Гарландом и впервые был представлен публике на 75-м Каннском кинофестивале.

Военный приключенческий фильм «VHУК» рассказывает о молодом парне, решившем столкнуть своего деда и его бывшего врага из СС лицом к лицу.

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