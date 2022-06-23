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Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
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21 июня 12:34
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Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
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20 июня 16:12
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Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
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А что в кино? «Дикая», «Межсезонье» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская приключенческая комедия «Дикая» с Таисией Вилковой и Алексеем Кравченко в главных ролях рассказывает о начинающей модели Алене, у которой вполне понятные амбициозные планы покорить Москву. Однако вместо этого она оказывается в якутской тайге.

Криминальная драма «Межсезонье» рассказывает историю двух подростков, чьи отношения, напоминавшие поначалу Ромео и Джульетту, развиваются в продолжение а-ля Бонни и Клайд.

Британский фильм ужасов «Род мужской» снят режиссером, сценаристом и писателем Алексом Гарландом и впервые был представлен публике на 75-м Каннском кинофестивале.

Военный приключенческий фильм «VHУК» рассказывает о молодом парне, решившем столкнуть своего деда и его бывшего врага из СС лицом к лицу.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша»