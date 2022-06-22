Зоолог и телеведущий Николай Дроздов отметит день рождения в Рязани

85 лет ему исполнилось 20 июня.

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов отметит день рождения в Рязани. Об этом он рассказал в интервью АНО «Нестеренко центр» .

«Я же сам родом из Рязани, у меня там и отец похоронен, и оба дедушки, поэтому попросили в Рязань поехать. Я почётный член землячества рязанского, поэтому там придётся провести праздник, но это уже 25 числа», — отметил ученый.

Николаю Дроздову исполнилось 85 лет в понедельник, 20 июня. У него есть рязанские корни. Так, двоюродный дед телеведущего со стороны отца был настоятелем церкви «Всех Скорбящих Радость». Прадед со стороны матери, Павел фон Дрейлинг, был одним из основателей почтовой службы в городе. Его сын, Павел Дрейлинг, был известен в Рязани как врач-отоларинголог.

Сам Николай Дроздов является почетным гражданином области.