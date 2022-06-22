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В среду на семи рязанских улицах не будет холодной воды
Отключение коснется и зданий института МВД.

На семи рязанских улицах в среду, 22 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 10:00 до 17:00 без воды останутся:

  • улица Разина, дома №№ 27/19, 29/20,
  • улица Телевизионная, дом № 17,
  • улица Трудовая, дом № 18.

C 9:00 до 17:00 ресурса не будет:

  • улица 1-я Красная, дома №№ 1—23, 25 (институт МВД) — нечетная сторона, 2—18б, 18 (институт МВД), 18 г — четная сторона;
  • улица 2-я Красная, дома №№ 1—13;
  • улица Гаражная, дома №№ 1—15 (нечетная сторона), 2—14 (четная сторона);
  • улица Путевая, дома №№ 1—16а.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.