В среду на семи рязанских улицах не будет холодной воды

Отключение коснется и зданий института МВД.

На семи рязанских улицах в среду, 22 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 10:00 до 17:00 без воды останутся:

улица Разина, дома №№ 27/19, 29/20,

улица Телевизионная, дом № 17,

улица Трудовая, дом № 18.

C 9:00 до 17:00 ресурса не будет:

улица 1-я Красная, дома №№ 1—23, 25 (институт МВД) — нечетная сторона, 2—18б, 18 (институт МВД), 18 г — четная сторона;

улица 2-я Красная, дома №№ 1—13;

улица Гаражная, дома №№ 1—15 (нечетная сторона), 2—14 (четная сторона);

улица Путевая, дома №№ 1—16а.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.