В Скопинском районе машина скорой застряла в яме на дороге

Инцидент произошел в селе Чулково. Медработники ехали на выезд.

В Скопинском районе машина скорой застряла в яме на дороге. Об этом сообщили очевидцы в группе « Скопин.ИНФО » в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в селе Чулково.

Как указано в посте, автомобиль приехал на вызов. На подъезде к дому машина провалилась в яму. Как написала женщина, «буханку» тащили «всем двором».

«А что, если вызов был для ребенка или плохо с сердцем человеку? А местной власти нет дела совершенно до состояния дворов», — отметила в публикации скопинка. Также она призвала обратить внимание на ситуацию облправительство и лично врио губернатора Павла Малкова.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. По информации полицейских, обошлось без пострадавших. По факту инцидента начали проверку.