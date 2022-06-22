В Семчине между 59-летним мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт

В компании подростков произошел конфликт. Тогда на защиту сына вышел 59-летний мужчина с ружьем. Он избил одного из молодых людей и ударил прикладом ружья.

В Семчине между 59-летним мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт. Подробности в среду, 22 июня, привела пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что инцидент случился 18 июня около 21.00 в поселке Семчино. В компании подростков произошел конфликт. Тогда на защиту сына вышел 59-летний мужчина с ружьем. Он нанес телесные повреждения предположительно прикладом ружья.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители установили, что ружье у мужчины находится на законных основаниях. На период проверки его изъяли.

В настоящее время пострадавший 16-летний рязанец находится на амбулаторном лечении. После него назначат судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет процессуальное решение в соответствии с законом.