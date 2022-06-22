В Сасове сотрудники ДПС остановили пьяного водителя
Полицейские попросили остановиться автомобиль «ВАЗ».
В Сасове сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские попросили остановиться автомобиль «ВАЗ». При общении с водителем правоохранители обнаружили признаки опьянения: неуверенную походку и запах алкоголя изо рта.
Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у него выявили 0,387 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Водителя отстранили от управления. На него составили административный протокол.