В Сасове сотрудники ДПС остановили пьяного водителя

Полицейские попросили остановиться автомобиль «ВАЗ».

В Сасове сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские попросили остановиться автомобиль «ВАЗ». При общении с водителем правоохранители обнаружили признаки опьянения: неуверенную походку и запах алкоголя изо рта.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у него выявили 0,387 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

Водителя отстранили от управления. На него составили административный протокол.