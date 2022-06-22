В Рязанском районе 38-летний мужчина умер за рулем «ВАЗ»
Трагедия произошла во вторник, 21 июня.
В Рязанском районе водитель умер за рулем «ВАЗ». Об этом сообщило региональное управление МВД.
Трагедия произошла во вторник, 21 июня, примерно в 14:50, в деревне Вишневка.
По предварительным данным, 38-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2104». Ему стало плохо и он потерял сознание. После этого, со слов пассажира, водитель съехал с дороги и умер.
По факту аварии проводится проверка. Причина смерти мужчины устанавливается.