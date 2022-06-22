В Рязани у женщины украли сумку с деньгами и сотовым телефоном

Инцидент произошел в Кальном во вторник, 21 июня.

В Кальном у женщины украли сумку с деньгами и сотовым телефоном. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел во вторник, 21 июня, в 15:30, на улице Кальная.

К патрульным подошла 26-летняя рязанка. Она рассказала, что некоторое время назад познакомилась с двумя мужчинами. Во время беседы один из них отвлек ее, а другой в этот момент незаметно украл сумку. В ней были три тысячи рублей и сотовый телефон. После этого случайные знакомые скрылись.

Девушка описала внешность мужчин. Меньше чем через час полицейские обратили внимание на двух прохожих, похожих по приметам. Их остановили. Патрульные узнали, что один из них, 29-летний рязанец, причастен к краже. Его доставили в отдел полиции. Украденные вещи изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.