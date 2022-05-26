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Суд предложил провести новую экспертизу Cолотчинского моста
По словам судьи, ведущего дело, в материалах имеются противоречивые экспертные заключения.

Рязанский арбитражный суд предложил провести новую экспертизу Cолотчинского моста. Об этом в среду, 25 мая, сообщила судья Анна Котова, которая ведет дело о выплатах за ремонт.

Котова пояснила, что в материалах дела имеются противоречивые экспертные заключения.

Следующее заседание суда назначено на 22 июня.

Напомним, мост через Оку отремонтировали в 2018 году. Региональный минтранс не принял работы и в конце 2019 года подал в суд на подрядчика.