Суд предложил провести новую экспертизу Cолотчинского моста

По словам судьи, ведущего дело, в материалах имеются противоречивые экспертные заключения.

Рязанский арбитражный суд предложил провести новую экспертизу Cолотчинского моста. Об этом в среду, 25 мая, сообщила судья Анна Котова, которая ведет дело о выплатах за ремонт.

Котова пояснила, что в материалах дела имеются противоречивые экспертные заключения.

Следующее заседание суда назначено на 22 июня.

Напомним, мост через Оку отремонтировали в 2018 году. Региональный минтранс не принял работы и в конце 2019 года подал в суд на подрядчика.