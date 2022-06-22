В Рязани на неделю закроют проезд на улице Разина из-за ремонтных работ

Речь идет об участке дороги от дома № 29/20 до дома № 27/19. Ограничения будут действовать с 10.00 23 июня до 21.00 28 июня.

В Рязани на неделю закроют проезд на улице Разина из-за ремонтных работ. Об этом в среду, 22 июня, предупредила мэрия.

Речь идет об участке дороги от дома № 29/20 до дома № 27/19. Ограничения будут действовать с 10.00 23 июня до 21.00 28 июня.

В связи с этим маршрутки № 62 будут следовать до конечного остановочного пункта «улица Разина» по своему маршруту, а в обратном направлении будет проезжать через улицы Телевизионная, Ломоносова, Трудовая, далее по своему маршруту.

На время работ на участке установят предписывающие и предупреждающие знаки, места работ огородят.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.