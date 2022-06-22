В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%

Соответствующее постановление в среду, 22 июня, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%. Соответствующее постановление в среду, 22 июня, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее ставка по льготной ипотеке составляла 9%. Теперь она опустилась до 7%.

Также уточняется, что размер субсидируемого кредита остался на прежнем уровне: 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а шесть миллионов рублей — для остальных регионов.

«Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — сказал глава правительства.